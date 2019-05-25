الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة مقدسيين ومواطن آخر في الأغوار [25/مايو/2019] القدس المحتلة-سبأ:

اعتقلت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، أربعة مقدسيين من اماكن مختلفة بمدينة القدس المحتلة وحولتهم الى مراكز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شقيقين من منزليهما ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.



وذكر مركز معلومات وادي حلوة من جانبه أن الاحتلال اعتقل الليلة الماضية، شابين من حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



وفي الأغوار،اصاب مستوطنون، اليوم السبت، راعي أغنام فلسطيني برضوض، بعد الاعتداء عليه، ومطاردته تحت تهديد السلاح، في خلة حمد بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، "إن مستوطنين طاردوا عددا من الرعاة، واعتدوا على المواطن ربيع محمود عواد، وأصابوه برضوض".



وأضاف "أن الاحتلال حضر إلى المنطقة، واعتقل المواطن باسم محمود عواد".

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