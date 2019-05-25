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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 01:12:42م
قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بقصف مدفعي وعملية هجومية
قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية ، وتم كسر زحف لهم واستهداف مواقعهم بعملية هجومية ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم و تدمير آلياتهم.
100 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى المبارك
أدى نحو 100 ألف مصلٍ وفقاً لدائرة أوقاف القدس الشريف اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات مشددة لجيش الاحتلال، فيما اصيب مواطنون فلسطينيون بغازات الاحتلال شرق قطاع غزة.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
انطلقت أمس منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للشطرنج ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
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  رياضة
انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
[25/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
انطلقت أمس منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للشطرنج ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.

وتجري منافسات البطولة بنظام لعب الكل مع الكل في تسع جولات بمشاركة 25 لاعباً بينهم لاعبون دوليون وواعدون.

وشهد افتتاح البطولة بحضور رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان و رئيس فرع اتحاد الشطرنج بأمانة العاصمة عبدالغني الشاوش, أقامه الجولتين الأولى والثانية فيما تتواصل المنافسات اليوم بإقامة الجولات الثالثة والرابعة والخامسة.


سبأ
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