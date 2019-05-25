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انطلاق بطولة وحدة صنعاء الرمضانيه للشطرنج
[25/مايو/2019] صنعاء -سبأ:
انطلقت أمس منافسات بطولة الشطرنج التي ينظمها نادي وحدة صنعاء بالتعاون مع الاتحاد العام للشطرنج ضمن الملتقى الرمضاني الثالث.
وتجري منافسات البطولة بنظام لعب الكل مع الكل في تسع جولات بمشاركة 25 لاعباً بينهم لاعبون دوليون وواعدون.
وشهد افتتاح البطولة بحضور رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان و رئيس فرع اتحاد الشطرنج بأمانة العاصمة عبدالغني الشاوش, أقامه الجولتين الأولى والثانية فيما تتواصل المنافسات اليوم بإقامة الجولات الثالثة والرابعة والخامسة.
سبأ