قتلى وجرحى في صفوف العدو ومرتزقته بقصف مدفعي وعملية هجومية [25/مايو/2019] محافظات -سبأ:

قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية ، وتم كسر زحف لهم واستهداف مواقعهم بعملية هجومية ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم و تدمير آلياتهم.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع مشعل بقطاع جيزان موقعة عشرات القتلى و الجرحى في صفوفهم ،وقصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة شرق جبل جحفان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



وفي جيزان أيضاً لقي ثلاثة مرتزقة مصرعهم بعملية قنص قبالة جبل قيس ، وتم إعطاب جرافة عسكرية للمرتزقة شرق جبل جحفان .



وذكر المصدر أنه تم السيطرة على تبة في الطلعة قبالة نجران خلال عملية هجومية للجيش و اللجان الشعبية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى منهم واغتنام أسلحة متنوعة .



وأشار المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة في جبهة الضباب بمحافظة تعز واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون اي تقدم ،في حين تم قنص خمسة مرتزقة في جبهة عصيفرة .



وحسب المصدر قتل و جرح عدد من مرتزقة العدوان بينهم قيادات بكمين محكم لوحدة الهندسة في جبهة الخليفين بمديرية خب و الشعف في محافظة الجوف .





سبأ