ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 12:24:01م
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأرجنتيني بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب الأرجنتيني اميليو مونزو، بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني.
100 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى المبارك
أدى نحو 100 ألف مصلٍ وفقاً لدائرة أوقاف القدس الشريف اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات مشددة لجيش الاحتلال، فيما اصيب مواطنون فلسطينيون بغازات الاحتلال شرق قطاع غزة.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
إتحاد (الفيفا) يعاقب رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالايقاف 10 سنوات
عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة رئيس اتحاد جنوب السودان السابق شابور جوك الاي بالايقاف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة على الصعيدين المحلي والدولي بداعي الرشوة واختلاس أموال.
آخر الأخبار:
تدمير ثلاث آليات لمرتزقة العدوان في الجوف
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
الوحدة يقترب من اللقب وتعادل الشعب والعروبة في بطولة القدم الرمضانية
أمسية رمضانية بمديرية السبعين بأمانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019] محافظات -سبأ:
استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي في محافظة تعز، فيما واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة محطة للمشتقات النفطية في مديرية ماوية بمحافظة تعز ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال ووقوع عدد من الجرحى.

وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا مركز سيتي ماكس بمدينة الحديدة بقذائف الهاون، كما استهدفوا أحد هناجر الزيوت في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي بقذائف الهاون.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تدمير ثلاث آليات لمرتزقة العدوان في الجوف
الوحدة يقترب من اللقب وتعادل الشعب والعروبة في بطولة القدم الرمضانية
أمسية رمضانية بمديرية السبعين بأمانة العاصمة
مشائخ ووجهاء الضالع يؤكدون بأمسية في صنعاء دعم المرابطين بالجبهات
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الأرجنتيني بالعيد الوطني
أمسية بمديرية معين إحياءً لذكرى استشهاد الإمام علي
أمسية رمضانية لعمال قطاع البلديات والإسكان بأمانة العاصمة
أمسية بجامعة الحديدة بذكرى استشهاد الإمام علي
مؤسسة الشهيدة زينب تدشن توزيع السلة الرمضانية المرحلة الثالثة بعمران
أمسية رمضانية بمديرية حريب القراميش بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة
[25/مايو/2019]
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by