استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين في تعز واستمرار خرق هدنة الحديدة [25/مايو/2019] محافظات -سبأ:

استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي في محافظة تعز، فيما واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة محطة للمشتقات النفطية في مديرية ماوية بمحافظة تعز ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال ووقوع عدد من الجرحى.



وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا مركز سيتي ماكس بمدينة الحديدة بقذائف الهاون، كما استهدفوا أحد هناجر الزيوت في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي بقذائف الهاون.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



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