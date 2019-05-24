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الوحدة يقترب من اللقب وتعادل الشعب والعروبة في بطولة القدم الرمضانية
[25/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
اقترب فريق الوحدة من حسم لقب بطولة كرة القدم للكبار والتي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن الملتقى الرمضاني بفوزه على على فريق 22 مايو بثلاثة أهداف لهدف أمس في افتتاح الجولة السادسة قبل الأخيرة.
 
ويدين الوحدة بهذا الفوز للاعبه سعيد المنصوب الذي سجل الثلاثية (هاتريك) في الدقائق 30 و55 و 80, بينما سجل لمايو اللاعبان مفيد جمال في الدقيقة 65 وسعود السوادي في الدقيقة 75.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة إلى 18 نقطة محتفظا بموقعه في الصدارة فيما تجمد رصيد مايو عند 8 نقاط في المركز الثالث. 

وفي الجولة ذاتها انتهى لقاء العروبة وشعب صنعاء بالتعادل السلبي ليضيف الأخير نقطته الرابعة في المركز السادس, كما صار رصيد العروبة نقطتين في المركز الأخير.
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