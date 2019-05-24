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أمسية رمضانية بمديرية السبعين بأمانة العاصمة
[25/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
نظمت بمديرية السبعين بأمانة العاصمة أمسية رمضانية بمناسبة ذكرى الإمام علي كرم الله وجهه تحت شعار " من الإمام على عليه السلام نتعلم حب الجهاد ".

وفي الأمسية التي أقيمت بالتعاون مع هيئة الزكاة .. أشار وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف إلى أن سيرة ونهج وأخلاق وشجاعة الإمام علي تعزز في القلوب ثقافة التضحية في وجه الباطل ونصرة المستضعفين. 

وأكد الاستمرار في التعبئة والتحشيد للجبهات لمواجهة العدوان والدفاع عن أمن واستقرار وسيادة اليمن .

كما أكد الوكيل السقاف أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي والتذكير ببطولاته واستخلاص الدروس والعبر للأمة .

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان مجتمعية بالمديرية بحسب المعايير والشروط بهدف حصر الأسر الفقيرة والمحتاجة والوصول إلى المستحقين.

ودعا وكيل هيئة الزكاة السقاف إلى التعاون في حصر الموارد الزكوية والفقراء بما يسهم في تعزيز التكافل والتراحم المجتمعي .. مشيرا إلى أهمية تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزكاة ووجوب إخراجها وصرفها في مصارفها الشرعية .

وألقيت كلمات أكدت في مجملها أهمية تعزيز تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال .. حاثهً الجميع على تسليم ما عليهم من زكاة للهيئة .

وعلى هامش الأمسية أقيمت ورشة عمل للجان المجتمعية التي تم تشكيلها في المديرية لأعمال الحصر للفقراء في نطاق مديرية السبعين.

حضر الأمسية أمين محلي المديرية محمد الصادق وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية.
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