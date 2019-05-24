مشائخ ووجهاء الضالع يؤكدون بأمسية في صنعاء دعم المرابطين بالجبهات [25/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

نظم مشائخ ووجهاء محافظة الضالع أمسية بالعاصمة صنعاء في إطار مجالس الذكر الرمضانية.. مؤكدين دعم أبناء وقبائل الضالع للمرابطين في جبهات العزة والشرف حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة من دنس الغزاة.



وخلال الأمسية أشار رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي الشيخ ضيف الله رسام ونائب مسئول التلاحم القبلي فرع الضالع الشيخ حسين واصل وعدد من المشائخ والوجهاء، إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام.



واستعرضوا مآثره ومناقبه ومواقفه الراسخة في التصدي للباطل .. لافتين إلى حاجة الأمة لاستلهام الدروس والعبر من شجاعته ومواقفة خصوصاً في ظل هذه الظروف والتحولات العصيبة.



وتطرقوا إلى عدد من القضايا المجتمعية وهموم أبناء وقبائل الضالع.. مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية المسنودين بمشائخ ووجهاء وقبائل المحافظة.. لافتين إلى أهمية إحياء هذه المجالس والأمسيات.



ودعت الكلمات أبناء وقبائل الضالع واليمن بصورة عاملة إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير للجبهات ورفدها بالمال والرجال وتعزيز التعاون والتكافل الاجتماعي.. مشيرة إلى أهمية توسيع آليات واطر مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة.



حضر الأمسية مسؤول التلاحم القبلي بشبوة الشيخ محمد بنان العولقي وسكرتير تلاحم المحافظات المحتلة حسين بانافع وعدد من مشائخ ووجهاء ومثقفين وشخصيات اجتماعية ومسئولي السلطة المحلية بالضالع.

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