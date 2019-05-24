أمسية بمديرية معين إحياءً لذكرى استشهاد الإمام علي [25/مايو/2019] صنعاء - سبأ:

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية معين بأمانة العاصمة أمسية رمضانية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية أشار مدير الصحة بالمديرية الدكتور كمال أبو دينا إلى ما تمثله ذكرى الأمام علي من أهمية في استخلاص الدروس والعبر من سيرته ونهجه في نصرة الحق .



وحث العاملين بالقطاع الصحي على القيام بمهامهم في توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بصورة عامة وأسر الشهداء والجرحى وأسر المرابطين وفاءً لتضحياتهم التي يقدمونها ذودا عن الدين والأرض والعرض .



كما أكدت عدد من الكلمات استمرار الصمود والثبات في وجه العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



حضر الأمسية مدير مجمع السنينة الطبي الدكتور منير القعيش وعدد من مدراء وموظفي المجمعات والمراكز الصحية الحكومية بمديرية معين.

سبأ