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أمسية رمضانية لعمال قطاع البلديات والإسكان بأمانة العاصمة
[25/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
  أقيمت بأمانة العاصمة اليوم أمسية رمضانية لعمال وموظفي قطاع البلديات والإسكان، نظمتها النقابة العامة لعمال البلديات وصندوق النظافة بالأمانة، تحت شعار " النظافة مستمرة رغم العدوان ".

وأكد أمين العاصمة حمود عُباد في الامسية التي حضرها رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، وعدد من وكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين، على دعم قيادة السلطة المحلية بالأمانة لعمال النظافة وتحسين أوضاعهم وتخفيف معاناتهم رغم شحة الموارد الإمكانيات المتاحة جراء استمرار العدوان.

وأشاد عُباد بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يبذلها عمال النظافة وقيادة ومدراء قطاع البلديات في ميدان العمل خاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك التي تتضاعف فيه مخرجات النظافة .. حاثاً المجتمع على ضرورة التعاون مع عمال النظافة ودعم جهود أمانة العاصمة في تحسين خدمات النظافة.

ونوه أمين العاصمة بالدور الكبير لعمال النظافة بأمانة العاصمة في رفع المخلفات وتنظيف الشوارع والأحياء حفاظاً على نظافة وبيئة العاصمة صنعاء وإظهارها بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بها .. مشيراً إلى استمرار دعم كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بالعاملين بقطاع البلديات.  

ومن جانبه أستعرض المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة محمد شرف الدين، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لرفع مستوى أعمال النظافة وتحسينها .. مؤكداً على بذل مزيد من الجهود ومضاعفة العمل من أجل تطوير خدمات النظافة والحفاظ عليها.

وأوضح شرف الدين، أن العمل مستمر في استكمال اجراءات أخذ البصمة والصورة لكافة العاملين والموظفين بمناطق النظافة بجميع المديريات، بما يكفل ذلك في تصحيح الاختلالات في كشوفات الأجور وبما ينعكس على تحسين أوضاع عمال النظافة وتحسين مستوى الأداء والعمل بقطاع البلديات بالأمانة. 

وأوضح المرزوقي، أن هذه الامسية تتميز بمشاركة عمال البلديات والإسكان بأمانة العاصمة وست محافظات هي صنعاء، ذمار، الحديدة، تعز ،مأرب ،عمران .. مشيداً بتفاعل أمين العاصمة وقيادة ووكلاء أمانة العاصمة بحضور الأمسية الرمضانية التي تقيمها النقابة كتقليد سنوياً، إلى جانب دعم وجهود قيادة صندوق النظافة بالأمانة لأقامتها.

كما ثمن رئيس أتحاد عمال اليمن علي بامحيسون ، بالدعم والاهتمام التي توليه قيادة أمانة العاصمة ممثلة بأمين العاصمة، لعمال وموظفي قطاع البلديات بالأمانة .. مشدداً على الجميع ضرورة التعاون مع عامل النظافة من خلال المساهمة المجتمعية والتوعية البيئية بأهمية الحفاظ على النظافة.

وفي الأمسية التي حضرها وكيل هيئة الزكاة علي السقاف، وعدد من قيادات ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة، قامت قيادة النقابة العامة للبلديات والإسكان بتكريم مديرا صندوق النظافة محمد شرف الدين، ومشروع النظافة المهندس جمال جحيش، والمديران التنفيذان السابقين لصندوق النظافة عبدالعليم مقبل وخالد العبيدي، ومدير الآليات والمعدات عامر رفيق.
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