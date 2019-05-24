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أمسية بجامعة الحديدة بذكرى استشهاد الإمام علي
[25/مايو/2019] الحديدة - سبأ:
نظمت جامعة الحديدة أمسية رمضانية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.
واستعرضت الأمسية التي حضرها القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم ونائب وزير الكهرباء عبد الغني المداني ووكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد، صورا من مآثر ومناقب الإمام علي ، ومواقفه الراسخة في التصدي للباطل.
حضر الأمسية رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عز الدين معاذ وعدد من اساتذة وموظفي الجامعة.
سبأ