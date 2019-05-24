مؤسسة الشهيدة زينب تدشن توزيع السلة الرمضانية المرحلة الثالثة بعمران [25/مايو/2019] عمران - سبأ:

دشنت مؤسسة الشهيدة زينب المرحلة الثالثة من توزيع السلة الرمضانية لأسر الشهداء والفقراء والمحتاجين من أبناء مديرية ثلاء محافظة عمران، مقدمة من رواد الخير ديوانية الدكتور هشام الصالح من أبناء دولة الكويت لأكثر من 350 أسرة مستفيدة.



وعبر مدير مؤسسة الشهيدة زينب إبراهيم عبد الكريم عن شكره وتقديره للداعمين لهذه الحملة الإنسانية لمساعدة مختلف شرائح المجتمع المتضررين من العدوان السعودي الأمريكي السافر.



وأشار إلى إن المؤسسة وزعت مساعدات نقدية بقيمة ثلاثة ملايين ريال بداية شهر رمضان على أسر الشهداء بالمديرية إلى جانب توزيع أكثر320 سلة غذائية اوخر شهر شعبان الماضي.



واكد إن توزيع السلة الغذائية يأتي ضمن أنشطة ومشاريع المؤسسة الخدمية والتنموية والإنسانية.

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