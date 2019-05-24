أمسية رمضانية بمديرية حريب القراميش بمأرب [25/مايو/2019] مأرب - سبأ:

نظمت السلطة المحلية بمديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب أمسية رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وألقيت خلال الأمسية كلمتان من وكيل المحافظة محمد محسن علوان ومدير المديرية صادق هيسان أكدتا أهمية استلهام العبر والدروس من سيرة الإمام علي وجهاده وتضحيته في سبيل الله وإعلاء كلمة الاسلام ومواجهة الطغاة والظالمين.



وأشارت الكلمات إلى مايتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار جائر في ظل صمت دولي مطبق، نتيجة مواقفه الصادقة مع قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



ودعت الكلمتان إلى مزيد من التلاحم والإستفادة من شهر رمضان في تزكية النفوس ودعم الجبهات بالمال والرجال.

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