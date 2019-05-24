شباب الحداء يتوج بكأس 22 مايو الكروية ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية بذمار [25/مايو/2019] ذمار - سبأ:

انضم فريق شباب رصابة إلى قائمة فرق الدور ربع النهائي من بطولة كأس 22 مايو الكروية بدورة الألعاب الرياضية الرمضانية الخامسة بذمار بفوزه على فريق السدين من أضرعه مديرية عنس بخمسة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الاحتياطي بالمدينة الرياضية.



واستحق فريق شباب الحداء لقب الحصان الأسود في البطولة بعد فوزه على فريق الحاذق للتجارة بركلات الترجيح.



وفي ختام اللقاء كرم مدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي والدكتور عبدالجبار العزي فريق شباب الحداء بكأس 22 مايو والذي قدمه مكتب الشباب والرياضة في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية.



وخطف فريق ثانوية النهضة بطاقة العبور للدور التالي على حساب فريق معهد الجيل الحديث بفوزه عليه 2-0 في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الاحتياطي بالمدينة الرياضية.



وعلى الملعب الأحمر خطف فريق الكعكي للتجارة بطاقة العبور للدور التالي بعد فوزه على فريق الجوكر الطبي بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وواصل فريق السنحاني للتجارة مسيرته الناجحة في البطولة اثر فوزه على فريق مستشفى المصلي 3-0 .



وأكمل فريق بن فتشه للصرافة عقد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي بعد فوزه على فريق داديه للتجارة بثلاثية نظيفة في ختام لقاءات الدور ثمن النهائي.



وتنطلق غدا لقاءات الدور ربع النهائي، بلقاءين يلتقي في الأول فريق العربي مع فريق شباب رصابة, فيما يجمع اللقاء الثاني فريق الوجيه للتجارة وفريق ثانوية النهضة الاهلية، فيما يلتقي بعد غد الأحد فريق الكعكي مع السنحاني للتجارة وشباب الحداء مع بن فتشه للصرافة.



وعلى ملعب نجم سبأ للكرة الطائرة انطلقت منافسات الدور نصف النهائي بلقاء بين متصدر المجموعة الأولى– حامل اللقب للمرة التاسعة تواليا - الحاذق (أ) مع فريق الشهيد المقدشي والذي حسمت نتيجته لمصلحة الحاذق بثلاثة أشواط دون مقابل.



وكسب فريق الحاذق اللقاء بانسحاب فريق الشهيد المقدشي وعدم حضوره إلى أرضية الملعب ليواصل الحاذق مشواره في نهائي البطولة بانتظار هوية الطرف الآخر والذي ستحدده نتيجة اللقاء الختامي للدور نصف النهائي غدا بين فريقي الشهيد ذعفان والحاذق (ب).

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