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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 12:42:28ص
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قال وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، إن استهداف العدوان السعودي المتكرر للمدنيين وآخر ذلك المجزرة المروعة في مديرية ماوية بمحافظة تعز هو أسلوب الجبناء.
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إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
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أمسية بجحانة بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه
[25/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
نظمت الوحدة الثقافية بمحافظة صنعاء ومكتب التربية بمدرية جحانة، أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

وفي الأمسية أكد نائب وزير الأوقاف العلامة فؤاد ناجي علي أهمية البذل والإنفاق لجبهات العزة والكرامة .. مشيرا إلى ضرورة استغلال شهر رمضان في العبادة والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ولفت إلى أهمية استلهام الدروس من سيرة وشجاعة الإمام علي بن أبي طالب في التصدي للظلم والطغاة ونصرة الدين الإسلامي.

فيما أكد الشيخ عبدالملك قاسم استعداد قبائل جحانة بذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن العزة والكرامة.. لافتا إلى أن جرائم العدوان تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية.

تخلل الأمسية التي حضرها مدير المديرية محمد البشاري ونائب مدير مكتب التربية بالمحافظة يحيى القنوص ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية، كلمات أكدت أهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان ..وثمنت جهود الكادر التعليمي في إنجاح العملية التعليمية.
سبأ
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