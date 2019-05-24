لقاء قبلي بأمانة العاصمة لحل قضية مقتل الشاب ماجد الأسدي

صنعاء- سبأ:

عقد بأمانة العاصمة، لقاء قبلي لحل قضية مقتل الشاب ماجد عزالدين الأسدي من أبناء مديرية عتمه محافظة ذمار وهو يؤدي واجبه كوساطة لحل نزاع على أرض في أغسطس الماضي.



وفي اللقاء القبلي الذي تقدمه أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة برئاسة أمين العاصمة حمود عباد ومحافظ ذمار محمد المقدشي ومحافظ صنعاء حنين قطينة ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبدالله الحاكم بحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، قبل أولياء الدم التحكيم في القضية .



وخلال اللقاء الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بمحافظة ذمار مجاهد شايف العنسي ووكيلا محافظة ذمار جمال عبدالله معوضه ومحسن علي هارون وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات التنفيذية، أشادت اللجنة بجهود قبائل عتمه في تقريب وجهات النظر وقبول التحكيم بما يسهم في حل القضية.



وأكدت على أهمية تكاتف الجهود لإنهاء القضايا الاجتماعية بما يعزز من السلم الاجتماعي والتفرغ لمواجهة العدوان.. مشيدين بالجهود الرامية لإنهاء القضية والدور البارز للشخصيات الاجتماعية التي عملت على الدفع بالقضية نحو الحل.



وأثنت اللجنة على الدور المشرف لقبائل عتمه وبيت الأسدي الذين كانوا عند مستوى المسؤولية والحرص على حل القضية.. مشيرة إلى أن هذا اللقاء القبلي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادتين الثورية والسياسية لإنهاء الثارات والقضايا وتوحيد الجبهة الداخلية.

[25/مايو/2019]سبأ