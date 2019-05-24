الجزائريون يخرجون للجمعة الـ14 على التوالي للمطالبة برحيل رموز النظام

الجزائر – سبأ :



وذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان المواطنين خرجوا في ثالث جمعة خلال شهر رمضان نحو ساحات وشوارع العاصمة منذ الصباح, مؤكدين من خلال الشعارات واللافتات التي رفعوها تمسكهم برفض اجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو.



واضافت ان المتظاهرين طالبوا أيضاً برحيل (الباءات الثلاثة) في اشارة الى المسئولين (بن صالح, وبدوي, وبوشارب) وجميع رموز النظام, الى جانب محاسبة الضالعين في قضايا الفساد وتبديد المال العام وكذا إرساء دعائم جمهورية جديدة ترتكز على العدالة والقانون.



واشارت الوكالة الى انه تم خلال مسيرات هذه الجمعة تزامناً مع إدراك الحراك الشعبي شهره الثالث, اغلاق ساحة البريد المركزي أمام المتظاهرين جراء التصدعات التي لحقت بسلالمها .



واوضحت ان من بين الشعارات التي رددها المشاركون في مسيرات اليوم (لا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع يوليو), (من أجل دولة مدنية مثلما حلم بها الشهداء), (نعم لمحاسبة المتورطين في الفساد), (نحن شعب واحد ولا يفرقنا احد), اضافة الى الشعارات التي طبعت الحراك الشعبي منذ بدايته على غرار (سلمية سلمية).

[25/مايو/2019]خرج الجزائريون مجدداً اليوم الجمعة وللجمعة الـ 14على التوالي في مسيرات سلمية في العاصمة الجزائر للمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق ورفض الانتخابات الرئاسية المعلن عنها يوم 4 يوليو القادم.سبأ