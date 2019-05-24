ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 12:42:28ص
وزير الخارجية: الاستهداف المتكرر للمدنيين من قبل العدوان هو أسلوب الجبناء
قال وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، إن استهداف العدوان السعودي المتكرر للمدنيين وآخر ذلك المجزرة المروعة في مديرية ماوية بمحافظة تعز هو أسلوب الجبناء.
100 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى المبارك
أدى نحو 100 ألف مصلٍ وفقاً لدائرة أوقاف القدس الشريف اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات مشددة لجيش الاحتلال، فيما اصيب مواطنون فلسطينيون بغازات الاحتلال شرق قطاع غزة.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
إتحاد (الفيفا) يعاقب رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالايقاف 10 سنوات
عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة رئيس اتحاد جنوب السودان السابق شابور جوك الاي بالايقاف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة على الصعيدين المحلي والدولي بداعي الرشوة واختلاس أموال.
آخر الأخبار:
أمسية بجامعة الحديدة بذكرى استشهاد الإمام علي
مؤسسة الشهيدة زينب تدشن توزيع السلة الرمضانية المرحلة الثالثة بعمران
أمسية رمضانية بمديرية حريب القراميش بمأرب
شباب الحداء يتوج بكأس 22 مايو الكروية ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
مركز صنعاء لتنس الميدان ينفذ أنشطة رياضة بأمانة العاصمة
[24/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:

ينفذ مركز صنعاء لتنس الميدان أنشطة رياضية في عدد من مراكز دور رعاية الأيتام والأحياء الشعبية بأمانة العاصمة خلال شهر رمضان.



وأوضح رئيس المركز ومسؤول الأنشطة نبيل مزود لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من الأنشطة، التعريف بلعبة تنس الميدان وبعض الألعاب الرياضية الفردية الخفيفة "لعبة كرة السرعة وكرة الريشة وتاتش تنس" وشرح قوانينها.

ولفت الى أن الأنشطة تنفذ وفقا لبرنامج تدريبي رياضي ثابت لبعض مراكز دور رعاية الايتام والمعاقين حركيا وذهنيا،إضافة إلى لعبة الكرة الطائرة.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
شباب الحداء يتوج بكأس 22 مايو الكروية ضمن دورة الألعاب الرياضية الرمضانية بذمار
الروسي ايلنور زكارين يفوز بالمرحلة 13 لسباق إيطاليا للدراجات
إتحاد (الفيفا) يعاقب رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالايقاف 10 سنوات
الفرنسية كارولين جارسيا تتأهل الى نهائي بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
اتحاد ذوي الإعاقة يتوج بطلا لمسابقة وحدة صنعاء الثقافية
وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
تأهل الشرطة والصيفي لنصف نهائي دوري الأهلي الرمضاني
فيفا: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر
الوحدة يستعيد الصدارة بخماسية على الشعب في بطولة القدم الرمضانية
مايو يهزم اليرموك في بطولة وحدة صنعاء ويحرز كأس الوحدة اليمنية
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by