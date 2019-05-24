[24/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:
ينفذ مركز صنعاء لتنس الميدان أنشطة رياضية في عدد من مراكز دور رعاية الأيتام والأحياء الشعبية بأمانة العاصمة خلال شهر رمضان.
وأوضح رئيس المركز ومسؤول الأنشطة نبيل مزود لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من الأنشطة، التعريف بلعبة تنس الميدان وبعض الألعاب الرياضية الفردية الخفيفة "لعبة كرة السرعة وكرة الريشة وتاتش تنس" وشرح قوانينها.
ولفت الى أن الأنشطة تنفذ وفقا لبرنامج تدريبي رياضي ثابت لبعض مراكز دور رعاية الايتام والمعاقين حركيا وذهنيا،إضافة إلى لعبة الكرة الطائرة.
سبأ