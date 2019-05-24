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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 12:42:28ص
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  رياضة
الروسي ايلنور زكارين يفوز بالمرحلة 13 لسباق إيطاليا للدراجات
[24/مايو/2019]
روما – سبأ :

فاز الروسي ايلنور زكارين بالمرحلة 13 لسباق إيطاليا للدراجات اليوم الجمعة، في حين أنهى السلوفيني بريموش روجليتش والإيطالي فينشنزو نيبالي المرحلة معاً .


وتفوق زكارين متسابق فريق كاتيوشا على الإسباني ميكيل نيبي بواقع 35 ثانية وعلى إسباني آخر هو ميكيل لاندا بواقع دقيقة واحدة و20 ثانية بينما احتفظ السلوفيني يان بولانك بصدارة الترتيب العام.

وعبر روجليتش ونيبالي خط النهاية متأخرين بواقع دقيقتين و57 ثانية عن الصدارة.

وكان يوماً سيئاً آخر لسايمون ييتس حيث أنهى المتسابق البريطاني السباق متأخراً بخمس دقائق وراء زكارين بعدما خسر زمناً كبيراً في مرحلة الفردي ضد الساعة يوم الأحد الماضي.

ويتصدر بولانك الترتيب العام بفارق دقيقتين و25 ثانية عن روجليتش بينما يأتي زكارين في المركز الثالث بفارق دقيقتين و56 ثانية عن الصدارة.

ويحتل الهولندي بوك مولما المركز الرابع متأخراً بفارق ثلاث دقائق وست ثوان عن بولانك بينما يتأخر نيبالي الفائز بالسباق مرتين بواقع أربع دقائق وتسع ثوان عن المتصدر.

وستمتد المرحلة الـ 14 يوم السبت لمسافة 131 كيلومتراً في الجبال من سانت فينسنت إلى كورمايور.

سبأ
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