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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 12:42:28ص
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  عربي ودولي
مصرع 19 طالباً في حريق بمبنى يضم معهد في ولاية غوجارات غرب الهند
[24/مايو/2019]
أحمد اباد (الهند) – سبأ :

لقي 19 طالباً على الأقلّ غالبيتهم من الإناث مصرعهم اليوم الجمعة جراء حريق اندلع في مبنى يضم معهداً تعليمياً في ولاية غوجارات غرب الهند .


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسئول رجال الإطفاء في مدينة سورت بولاية غوجارات ديباك ساثالي قوله "قضى الطلاب بسبب النيران وبسبب القفز من المبنى".

وأظهرت تسجيلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شباناً يقفزون من عدّة طوابق أثناء محاولاتهم الفرار من النيران المشتعلة في معهد تعليم في مدينة سورت وسط صيحات الرعب الصادرة عن العابرين.

وأشار المسئول إلى أنّ ما بين 50 إلى 60 طالباً كانوا يتواجدون في المعهد الواقع في الطابق الأخير من المبنى حين اندلع الحريق.

وعبر رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الذي ينحدر من غوجارات في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن حزنه العميق لمأساة الحريق في سورت.

وقال مودي الذي فاز لتوّه بولاية ثانية على رأس حكومة الهند، "أفكاري مع العائلات المفجوعة.. أتمنى شفاء الجرحى سريعاً".

وتمددت النيران سريعاً بسبب المواد التي يتشكل منها سقف المبنى، وفق السلطات المحلية.

سبأ
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