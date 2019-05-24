مسئول إيراني : على النظامين السعودي والاماراتي الصمت عند الرد على سيدهما الامريكي

طهران – سبأ :



سخر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي من محاولات النظامين السعودي والاماراتي إتهام بلاده بالوقوف وراء تفجيرات السفن امام اماراة الفجيرة، ودعاهما إلى إلتزام الصمت عندما ترد إيران على "سيدهما الامريكي".



ونقلت وكالة انباء (فارس) عن الأدميرال فدوي قوله في تصريحات صحافية رداً على المحاولات السعودية والإماراتية "عندما ترد إيران على سيدتهم الولايات المتحدة فعليهما (السعودية والإمارات) التزام الصمت، فهما ليستا رقماً في المعادلة، ومجرد دول صغيرة وهامشية لا تملك أي تأثير" .. مؤكّداً "إن إتهاماتهما ليست وليدة اليوم".



وأضاف فدوي بأنّ قيادة العمليات الأمريكية في المنطقة هي منشأ جميع الأعمال الإرهابية وطائراتهم المسيرة وأسلحتهم الإجرامية تشهد على جرائمهم في اليمن وأفغانستان وسورية والعراق.



وفي ما يتعلّق بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية الحالية أردف فدوي بأنّ واشنطن لا تفهم لغة التفاوض إنّما لغة القوة.



وحول الحشد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، قال فدوي إنّ الحضور الأمريكي في المنطقة ليس بالجديد، وحضور حاملة الطائرات الأمريكية كان وفق برنامج روتيني مخطّط له مسبقاً.



واكد "ان واشنطن الآن هي في أضعف مراحلها وعدد مدمّراتها العسكرية في مياه الخليج الفارسي هو الأقل" .. مؤكداً ان توقف حاملة الطائرات الأمريكية في مياه المحيط الهندي وعدم دخولها المنطقة دليل الخوف والرعب الموجود في قلوبهم.

[24/مايو/2019]سبأ