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انتخاب مجلس الأعراف القبلية بمحافظة إب
[24/مايو/2019]
إب- سبأ:

دشنت منظمة المجتمع اليمني للأعراف القبلية والتنمية الاجتماعية، عمل مجلس الأعراف القبلية ومكتب المنظمة بمحافظة إب.


وخلال التدشين بحضور مشائخ وأعيان وعقلاء إب وقيادات المنظمة وممثل مكتب وزارة الشئون الاجتماعية مروان عمر منصور، تم انتخاب الشيخ سيف علي قايد الشاهري رئيسا لمجلس الأعراف بالمحافظة و15 شيخ وشخصية اجتماعية لعضوية الهيئة الإدارية وسبعة للجنة الرقابة والتفتيش.

 وأوضح رئيس منظمة المجتمع اليمني للأعراف القبلية الشيخ عامر سعدان أن المنظمة تسعى من خلال تشكيل مجلس الأعراف إلى إحياء موروث القبيلة اليمنية المستقى من الأسلاف والأعراف التي حافظت على ترابط النسيج الاجتماعي رغم محاولات قوى العدوان والغزو طمس هذا الإرث.

وأكد أن افتتاح مكتب للمنظمة وتدشين مجلس الأعراف القبلية بالمحافظة والذي يضم الوجهاء والمشائخ والعقلاء يعد استمرار لأعمال المنظمة.

ودعا مشائخ إب وعقلائها ممن تم اختيارهم في مجلس الأعراف وقيادات مكتب المنظمة بالمحافظة المساهمة الفاعلة التوعية بأهمية الحفاظ على الأسلاف والأعراف لخدمة المجتمع.

وأشار سعدان إلى أن افتتاح المكتب وممارسة أعماله سيسهم في التخفيف من النزاعات والعمل على حل ومعالجة الكثير من  القضايا المجتمعية بالتعاون مع الجهات الرسمية.

من جانبهم أشار مشائخ واعيان ووجهاء المحافظة إلى أهمية افتتاح المكتب وتشكيل مجلس الأعراف لإحياء الأسلاف والأعراف لمساندة الأجهزة الحكومية في حل قضايا المواطنين .

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