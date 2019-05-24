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أمسيات رمضانية بمديريات المحويت إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
[24/مايو/2019]
المحويت- سبأ:

أقيمت في عدد من مديريات محافظة المحويت اليوم أمسيات رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.


 حيث أكدت أمسية عقدت بمديرية حفاش بحضور وكيل المحافظة يحيى صالح فرج ومدير المديرية خماش حبيش، على أهمية الاقتداء بشجاعة الإمام في مواجهة الهجمة التي يسعى الأعداء من خلالها لطمس الهوية الإيمانية وترسيخ مفاهيم الخنوع والاستسلام.

وشدد المشاركون على استلهام الدروس والعبر من المواقف العظيمة للإمام علي في مواجهة الطغاة والمستكبرين.

ودعت الكلمات التي القيت بالأمسية إلى الاستمرار في التحشيد والنفير لرفد الجبهات دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

كما استعرضت أمسية في منطقة بيت التركي مديرية جبل المحويت  بحضور وكيل المحافظة عبد القادر الماخذي ومدير المديرية ومسئول وحدة التعليم الجامعي الدكتور خالد القزحي، جوانب من شخصية الإمام علي وأهمية استلهام الدروس من شجاعته.

وأكدت كلمات المشاركين على أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال واستغلال شهر رمضان للتقرب لله عز وجل بالطاعات.

إلى ذلك أكدت أمسية بمديرية بني سعد السير بحضور وكيل المحافظة محمد هيجان وأمين عام المجلس المحلي ، على أهمية الاقتداء بالإمام علي في مواجهة العدوان والتزود من مدرسة آل بيت رسول الله بالأخلاق والصبر وتقديم التضحيات في مواجهة الظلم والاستكبار.

وأشار المشاركون بالأمسية إلى أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام واستحضار الدروس من سيرته وكفاحه لنصره الإسلام، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.

وفي مديرية الرجم أقيمت أمسية في منطقة آل الحميضة بحضور الوكيل محمد البصل وعضو رابطة علماء اليمن محمد الحكمي ومدير المديرية علي المرجلة وعدد من الخطباء والمثقفين ووجهاء ومشائخ المنطقة.

تناولت الأمسية مكانة الإمام علي كرم الله وجهه ودوره في مواجهة قوى الشرك والمعارك التي خاضها لنصرة الإسلام.

وأكدت قيادة المديرية على أهمية اغتنام ما تبقى من رمضان في مضاعفة الطاعات وإخراج الزكاة تطهيرا للأموال والأنفس.

كما أقيمت في منطقة وادي النعيم بمديرية شبام كوكبان أمسية بحضور عضو مجلس النواب عمار خميس ووكيل المحافظة عبد السلام الذماري ومدير المديرية.

تناولت أبرز الجوانب في شخصية الإمام علي وجهاده وتصديه للطغاة والظالمين وحاجة الأمة اليوم إلى استلهام هذه المعاني في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان.

وأكد المشاركون في الأمسية استمرار الصمود والتلاحم ومواصلة رفد جبهات العزة حتى تحقيق النصر.

تخلل الأمسيات فقرات إنشادية عن الأمام علي ومناقبه وشجاعته.

سبأ
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