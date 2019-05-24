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آخر تحديث: السبت، 25 - مايو - 2019 الساعة 12:42:28ص
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إتحاد (الفيفا) يعاقب رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالايقاف 10 سنوات
عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة رئيس اتحاد جنوب السودان السابق شابور جوك الاي بالايقاف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة على الصعيدين المحلي والدولي بداعي الرشوة واختلاس أموال.
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  رياضة
إتحاد (الفيفا) يعاقب رئيس اتحاد جنوب السودان السابق بالايقاف 10 سنوات
[24/مايو/2019]
زيوريخ – سبأ :

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة رئيس اتحاد جنوب السودان السابق شابور جوك الاي بالايقاف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق باللعبة على الصعيدين المحلي والدولي بداعي الرشوة واختلاس أموال.


وذكر الاتحاد الكروي في بيان له انه الى جانب الايقاف الذي سيسري على الفور تم تغريم الاي أيضاً 500 ألف فرنك سويسري (499 الف دولار).

واضاف ان ”الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة دانت السيد شابور جوك الاي بالاختلاس وتقديم هدايا وتسهيلات لأطراف أخرى في انتهاك لميثاق (الفيفا)“.

واوضح ان التحقيق يتعلق "باختلاس أموال من برنامج المساعدة المالية التابع للفيفا ومساعدات برنامج الهدف الذي تلقاها اتحاد جنوب السودان خلال عامي 2014م و2015م وكذلك بشأن مدفوعات لمسئولين في كرة القدم وأشخاص اخرين“.

سبأ
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