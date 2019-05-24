محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توقيع مذكرة لدعم قطاع التعليم الفني والمهني بمحافظة الحديدة الحديدة- سبأ:

وقع بمحافظة الحديدة اليوم على مذكرة تفاهم بين السلطة المحلية وصندوق تنمية المهارات لدعم التعليم الفني والمهني بالمحافظة.



تهدف المذكرة التي وقعها عن جانب السلطة المحلية القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم والمدير التنفيذي للصندوق عبد الله الهادي, إلى تطوير وتحديث معاهد التدريب الفني والتدريب المهني بالمحافظة.



وتضمنت المذكرة دعم معاهد التدريب الفني والتعليم المهني بالمحافظة بمبلغ 50 مليون ريال، ضمن خطة الصندوق لتطوير وتحديث معاهد التدريب الفني والتدريب المهني في الجمهورية.



وأشار الهادي إلى أن الخطة تهدف لتعزيز فرص عمل للشباب والحد من البطالة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة بما يكفل تطوير المعاهد الفنية للقيام بدورها في الجانب التنموي.



وبين أن الصندوق أعد مؤخرا خطة لتحديث وتطوير آلية التدريب، إضافة إلى فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات المساهمين في احتياجات الصندوق التدريبية.



حضر التوقيع مدير صندوق تنمية المهارات بالمحافظة خليفة الحميدي.

سبأ [24/مايو/2019]سبأ