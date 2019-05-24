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الفرنسية كارولين جارسيا تتأهل الى نهائي بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
تغلبت الفرنسية كارولين جارسيا على مواطنتها كلوي باكيه اليوم الجمعة بنتيجة 6-3 و6-4 في الدور قبل النهائي لبطولة ستراسبورج الدولية للتنس لتضرب موعداً في النهائي مع المصنفة الخامسة ديانا ياسترمسكا.
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  رياضة
الفرنسية كارولين جارسيا تتأهل الى نهائي بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
[24/مايو/2019]
ستراسبورج – سبأ :

تغلبت الفرنسية كارولين جارسيا على مواطنتها كلوي باكيه اليوم الجمعة بنتيجة 6-3 و6-4 في الدور قبل النهائي لبطولة ستراسبورج الدولية للتنس لتضرب موعداً في النهائي مع المصنفة الخامسة ديانا ياسترمسكا.


وهيمنت جارسيا بطلة نسخة 2016م، على المباراة وسددت 11 ضربة إرسال ساحق ولم تواجه أي نقطة لكسر إرسالها لتقابل ياسترمسكا لأول مرة في مسيرتها.

وفي وقت سابق صعدت اللاعبة الأوكرانية الشابة لثاني نهائي لها هذا الموسم بفوزها على أريانا سابالينكا لاعبة روسيا البيضاء والمصنفة الثانية 6-4 و6-4.

وبعد فوزها بالمجموعة الأولى بعد أن كسرت ارسال منافستها في الشوط الخامس جددت ياسترمسكا البالغة من العمر 19 عاما كسر إرسال سابالينكا في بداية المجموعة الثانية قبل أن تفوز باللقاء في رابع نقطة لحسم المباراة.

سبأ
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