[24/مايو/2019]
ريمة- سبأ:
ناقش اجتماع بفرع هيئة الزكاة بمديرية السلفية محافظة ريمة اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي, إجراءات بتحصيل الموارد الزكوية وتنميتها.
واستعرض الاجتماع بحضور مدير المديرية نصير شايع ومدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة على النهاري ومدير فرع الهيئة بالمديرية والأمناء والمشائخ ومسؤلي التحصيل بعزل المديرية, آلية تحصيل الإيرادات الزكوية والصعوبات التي تواجه أعمال التحصيل وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة أهمية تضافر الجهود لتعزيز تحصيل الإيردات الزكوية وتنميتها ،خاصة تحصيل زكاة الفطر .
ودعا القيادات المحلية والمشائخ إلى التعاون مع فرع هيئة الزكاة لتعزيز التوعية المجتمعية في دفع الموارد الزكوية وتحصيلها وتنميتها وكذا تحصيل المتراكمات والمتأخرات السابقة.
وحث الوكيل الضبيبي, فرع هيئة الزكاة بالمديرية على بذل المزيد من الجهود في تحصيل الإيرادات الزكوية خلال شهر رمضان.
سبأ