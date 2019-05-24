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تفقد أعمال الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بالبيضاء
[24/مايو/2019]
البيضاء- سبأ:

تفقد مدير عام الطوارئ البيئية بوزارة المياه والبيئة ماجد الرفاعي اليوم سير العمل في الحملة البيئية لمكافحة نواقل وباء الكوليرا بمحافظة البيضاء.


تستهدف الحملة التي تنفذها على مدى تسعة أيام وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، المديريات التي تشهد ارتفاع في تفشي الوباء وتشمل الشرية والعرش ومدينة رداع .

واطلع الرفاعي على سير العمل الميداني وما تم إنجازه خلال الأيام المنصرمة من الحملة، واستمع إلى شرح من مشرف الحملة احمد الجبل والمسؤول الفني محمد الارياني، حول سير العمل للفرق الميدانية والمواقع التي تم استهدافها بالرش الرذاذي والضبابي ونسبة ما تم إنجازه.

وأشارا إلى أن الفرق تعمل وفق الخطة المعدة مسبقا لاستهداف المستنقعات ومواقع تكدس القمامة بالإضافة إلى رفع المخلفات من قبل عمال النظافة.

وأشاد مدير عام الطوارئ البيئية مدير عام الحملة البيئية بالبيضاء ماجد الرفاعي بمستوى الأداء وما تم إنجازه حتى اليوم .. مشيدا بالجهود التي يبذلها وزير المياه والبيئة في سبيل تعزيز الجهود والأنشطة الرامية إلى الحد من الكوليرا.

ولفت إلى أن هذه الحملة تعد أحد الأنشطة التي تنفذها الوزارة للحد من الوباء وامتدادا للحملات البيئية التي تم تنفيذها خلال الأسابيع الماضية.. حاثا الفرق على مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة .

كما اطلع الرفاعي على سير الحملة التوعية في مديرية رداع والمشكلة من ست فرق نسوية موزعة على أحياء المدينة، مؤكدا بهذا الخصوص على الدور الهام الذي تضطلع به الفرق في توعية المجتمع بأهمية تعزيز النظافة الشخصية وطرق الوقاية من وباء الكوليرا .

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