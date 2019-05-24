[24/مايو/2019]
ريمة- سبأ:
ناقش اجتماع بمديرية السلفية محافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي, آلية توزيع المساعدات الغذائية لأبناء المديرية.
واستعرض الاجتماع بحضور مدير المديرية نصير شايع ومدير فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمديرية وأمناء المخازن, مهام الفرع والصعوبات التي تواجه سير العمل والسبل الكفيلة بمعالجتها .
وفي الاجتماع أكد الوكيل الضبيبي, ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤلية في مساعدة المستحقين بالمديرية خاصة في ظل المرحلة الراهنة.
ولفت إلى أهمية توزيع المساعدات الغذائية لأسر النازحة والمتضررين جراء ما تسببة العدوان والحصار.
وحث الضبيبي اللجنة المكلفة على بذل المزيد من الجهود لتسهيل الخدمات للمواطنين .. لافتا إلى توخي الحذر من استلام مواد إغاثية تالفة أو تخزينها لفترة طويلة.
سبأ