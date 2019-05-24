100 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى المبارك

القدس المحتلة – سبأ:

أدى نحو 100 ألف مصلٍ وفقاً لدائرة أوقاف القدس الشريف اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات مشددة لجيش الاحتلال، فيما اصيب مواطنون فلسطينيون بغازات الاحتلال شرق قطاع غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان عشرات المواطنين ادوا صلاة الجمعة قرب حاجز قلنديا الفاصل بين مدينة القدس المحتلة ومدن شمال الضفة الغربية، بعد منع الاحتلال دخولهم إلى القدس والمسجد الأقصى، والاعتداء عليهم بالدفع والضرب، وبقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناقات.



من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع أكثر من 25 حالة في المسجد الأقصى، ونقلت ثلاث حالات الى مشفى المقاصد الخيرية في القدس .. لافتة إلى أن الحالات تنوعت بين إصابات بضربات شمس، والسكري، وألم في الصدر.



واوضحت وكالة (وفا) ان قوات الاحتلال كانت قد دفعت بالمزيد من عناصرها ونصبت دورياتها وسيرت أخرى في المدينة، وأغلقت محيط البلدة القديمة وسمحت فقط لحافلات نقل المصلين من الوصول إلى أقرب النقاط لسور القدس التاريخي.



واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان بعد تسلقهم مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري شمال المدينة المقدسة، وشددت اجراءاتها على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، وتعمدت استفزاز المصلين ومنع عشرات المواطنين الذين تقل أعمارهم عن اربعين عاما من دخول المدينة، في حين أغلقت محيط البلدة القديمة واضطر مئات المواطنين ومنهم من كبار السن الى السير تحت أشعة الشمس الحارقة مسافات طويلة للوصول الى المسجد الأقصى.



الى ذلك أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.



ونقلت وكالة (وفا) عن شهود عيان ومصادر طبية قولهم إن قناصة الاحتلال المتمركزين خلف الكثبان والسواتر الرملية وداخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرات السلمية، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



واضافت الوكالة ان مسعفة اصيبت بقنبلة غاز بشكل مباشر في القدم، خلال إسعافها المصابين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

[24/مايو/2019]سبأ