[24/مايو/2019]
المحويت- سبأ:
نظم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المحويت أمسیة رمضانية لمناقشة آليات تعزيز الجهود وتحسين الأداء.
وتطرقت الأمسية بحضور عدد من عمال النظافة وموظفي الصندوق إلی التحديات التي تواجه سير العمل جراء شحة الامكانات والايرادات وسبل التغلب علی الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.
كما ناقشت الجوانب المتعلقة بوضع خطة النظافة خلال أيام عيد الفطر لمنع تراكم المخلفات والحفاظ علی نظافة المدن والشوارع.
وأشاد مدير الصندوق ناجي الخولي بجهود عمال النظافة وصمودهم ودروهم في الحفاظ علی البيئة وصحة المجتمع خصوصا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض ومنها وباء الكوليرا المنتشر في مختلف المناطق.
وأكد أن جهود عمال النظافة محل تقدير قيادة المحافظة والمجتمع .. لافتا إلی عزم الصندوق معالجة الصعوبات علی المستوی الاداري والميداني والاهتمام بأوضاع عمال النظافة.
بدورهم جدد عمال النظافة وكوادر الصندوق الصمود والثبات ومواصلة الأداء خلال المرحلة القادمة لتحسين جهود تفعيل مهام النظافة.
سبأ