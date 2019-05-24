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آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 11:11:07م
وزير الخارجية: الاستهداف المتكرر للمدنيين من قبل العدوان هو أسلوب الجبناء
قال وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، إن استهداف العدوان السعودي المتكرر للمدنيين وآخر ذلك المجزرة المروعة في مديرية ماوية بمحافظة تعز هو أسلوب الجبناء.
100 ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى المبارك
أدى نحو 100 ألف مصلٍ وفقاً لدائرة أوقاف القدس الشريف اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، وسط اجراءات مشددة لجيش الاحتلال، فيما اصيب مواطنون فلسطينيون بغازات الاحتلال شرق قطاع غزة.
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد إلى قرابة الـ 69 دولار للبرميل
إرتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، في الوقت الذي تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.
الفرنسية كارولين جارسيا تتأهل الى نهائي بطولة ستراسبورج الدولية للتنس
تغلبت الفرنسية كارولين جارسيا على مواطنتها كلوي باكيه اليوم الجمعة بنتيجة 6-3 و6-4 في الدور قبل النهائي لبطولة ستراسبورج الدولية للتنس لتضرب موعداً في النهائي مع المصنفة الخامسة ديانا ياسترمسكا.
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العدوان السعودي على اليمن
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وزير الخارجية يهنئ نظيره الأردني بعيد الاستقلال
[24/مايو/2019]
صنعاء- سبأ:
بعث وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، برقية تهنئة إلى وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، بمناسبة عيد الاستقلال.
سبأ
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أمسيتان في نهم ومناخة بذكرى استشهاد الإمام علي
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اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى يناقش وضع السجون ونزلائها (مكتمل)
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استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
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[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
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