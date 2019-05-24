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آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 11:11:07م
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  عربي ودولي
السلطات الروسية ترفض إصدار تأشيرة دخول لمسئولة امريكية
[24/مايو/2019]
موسكو – سبأ :

رفضت السلطات الروسية إصدار تأشيرة دخول لفيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، لكونها مدرجة في قائمة العقوبات الروسية.


وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها في هذا الصدد "منعت نولاند من الحصول على التأشيرة الروسية، إذ هي مدرجة على القائمة السوداء الروسية رداً على قوائم العقوبات الأمريكية".

وذكرت صحيفة (كوميرسانت) الروسية أن نولاند قدمت طلباً للحصول على تأشيرة روسية لحضور مؤتمر دولي مغلق نظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية والجمعية الألمانية للسياسة الخارجية وجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في العاصمة الروسية موسكو يومي 20 و21 مايو الجاري، وكان اسم نولاند مدرجاً على قائمة المشاركين في المؤتمر.

واشارت الصحيفة إلى أن القائمة الروسية السوداء لم تنشر بالكامل على عكس مثيلتها الأمريكية، وغالباً ما يعلم المواطنون الأمريكيون حقيقة القيود المفروضة عليهم بعد تقديمهم طلبات الحصول على التأشيرة.

ورفضت السلطات الروسية طلب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول بالحصول على تأشيرات روسية.

وأشرفت نولاند خلال عملها في وزارة الخارجية الأمريكية على ملف دول الاتحاد السوفيتي سابقا، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا، قبل أن تترك منصبها فور تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017م.

سبأ
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