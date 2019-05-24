محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسيتان في نهم ومناخة بذكرى استشهاد الإمام علي صنعاء- سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية نهم محافظة صنعاء أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية التي حضرها التربويين بعزل وقرى المديرية أكد مدير مكتب التربية بالمديرية حزام النعيمي، أهمية استشعار المسؤولية إلي يمر بها الوطن وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان من خلال بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاح العملية التعليمية .



وأشار النعيمي إلى ضرورة استلهام الدروس من شجاعة وسيرة الإمام علي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وثمن جهود الكادر التعليمي في استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة الاستثنائية بمديرية نهم .. داعيا المجلس المحلي وأولياء الأمور للتعاون لإنجاح العملية الإمتحانية.



وألقيت في الأمسية كلمات استعرضت مواقف الإمام علي في نصرة الدين الإسلامي وأكدت السير على نهجه واستمرار التصدي للعدوان البربري.



إلى ذلك نظمت السلطة المحلية بمديرية مناخة محافظة صنعاء أمسية رمضانية بذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وأكدت الأمسية التي حضرها أمين عام المجلس المحلي علي غالب مسعد وعبدالله المروني ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان أهمية الاقتداء بالروح الجهادية للإمام علي كرم الله وجهه.



وأكدت استعداد أبناء المديرية بذل كل غال ونفيس في سبيل مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وشدد المشاركون في الأمسية على ضرورة الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق النصر .. داعيين إلى استغلال الشهر الكريم في تعزيز التوعية بأهمية التصدي للعدوان ونشر ثقافة التسامح والإخاء والتكافل الاجتماعي.



واستعرضت الأمسية محطات من مواقف الإمام علي وشجاعته في التصدي للطغاة.



إلى ذلك دشن بمديرية مناخة مشروع حصر وتوزيع الزكاة على الفقراء والمساكين.

سبأ [24/مايو/2019]سبأ