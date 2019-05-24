عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع المدني السوري يخمد حريقين في العاصمة دمشق ولا اضرار دمشق – سبأ :



أخمدت اجهزة الدفاع المدني السوري اليوم الجمعة حريقين في محيط ضاحية الأسد ومنطقة برزة بالعاصمة دمشق، دون أضرار تذكر.



وذكر مدير الدفاع المدني في دمشق العميد آصف حبابة في تصريحات صحاية ان "النيران اندلعت في مساحة تقدر بـ 20 دونما من الأعشاب اليابسة في محيط مشفى تشرين بمنطقة برزة، في الوقت ذاته اندلع حريق آخر في محيط ضاحية الأسد السكنية على امتداد 10 دونمات".



واوضح حبابة أن هبات نشطة من الهواء تزامنت مع اندلاع الحريقين، الأمر الذي صعب من مهمة عناصر الدفاع المدني الذين أخمدوا الحريقين بشكل كامل.



وأضاب ان عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق اخمدوا حريقين في منطقتي صحنايا وحرستا، ألحقا أضراراً مادية بأراض زراعية من أشجار الزيتون ومحصول الشعير.

سبأ [24/مايو/2019]سبأ