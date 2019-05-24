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آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 11:11:07م
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  اقتصاد
أسعار النيكل تقفز إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين وارتفع بقية المعادن
[24/مايو/2019]
لندن – سبأ :

قفزت أسعار النيكل اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين بدعم من مشتريات لتغطية مراكز مدينة، بينما ارتفعت المعادن الصناعية الأخرى مع تراجع الدولار وآمال باتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.


وأرتفعت أسعار النيكل بنسبة 5 بالمائة إلى 12495 دولاراً للطن وهو أعلى مستوى لها منذ الـ 30 من أبريل/ نيسان، قبل أن تتراجع عند جزء من مكاسبها لتنهي الجلسة عند 12370 دولاراً.

وارتفعت عقود النحاس بنسبة 0.5 بالمائة لتغلق عند 5955 دولاراً للطن لكنها تنهي الأسبوع على انخفاض في سادس خسارة أسبوعية على التوالي.

وصعدت أسواق الأسهم العالمية فيما تعافت أيضاً أسعار النفط من انخفاضات حادة هذا الأسبوع بعد أن غذى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال بتحقيق تقدم في محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عامين اليوم بعد بيانات ضعيفة بشأن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة.

ومن شأن تراجع الدولار أن يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وصعدت عقود الزنك بنسبة 1.6 في المائة لتغلق عند 2560 دولاراً للطن، بينما ارتفعت عقود الألومنيوم 0.1 في المائة لتنهي الجلسة عند 1800 دولار للطن، وأغلقت عقود الرصاص مرتفعة 0.9 في المائة إلى 1825 دولاراً للطن.

سبأ
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