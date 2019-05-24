الرئيس الامريكي يعلن عزم بلاده إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

واشنطن – سبأ:





وأكد ترامب في كلمة له أن مهمة هذه القوات الإضافية التي سيتم نشرها سيكون لأغراض وقائية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق بأن لا حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط .. معلناً استعداده إجراء هذه الخطوة عند الضرورة.



وبعد أيام أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أن بلاده تدرس بالفعل إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

[24/مايو/2019]أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة اعتزامه ارسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران.سبأ