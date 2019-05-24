كوريا الشمالية تشترط تبني واشنطن نهج جديد لإستئناف محادثاتها النووية معها

بيونغ يانغ – سبأ :





ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية قوله في بيان إن "السبب وراء انتكاسة القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي عقدت في شهر فبراير في هانوي كان الموقف التعسفي وغير الصادق الذي اتخذته الولايات المتحدة".



وأضاف البيان أنه ما لم تنتهج الولايات المتحدة "أسلوباً جديداً في احتساب" الأمور، "فلن يكون ممكناً استئناف الحوار بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة ما يعني أن احتمال حل المسألة النووية سيكون أكثر صعوبة".



ووفقا لوكالة انباء (رويترز) فقد تجنبت الوكالة انتقاد ترامب أو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بالاسم.



ويأتي ذلك بعد أسبوع من حض بيونغ يانغ الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات عاجلة" للمساعدة في إعادة سفينة شحن صادرتها الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات.



ونددت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ بالخطوة .. معتبرة أنها "إنكار صريح" لروح قمة سنغافورة التي جمعت ترامب وكيم العام الماضي.

[24/مايو/2019]إستبعدت كوريا الشمالية استئناف محادثاتها النووية مع الولايات المتحدة إلا في حال تبنت واشنطن نهجاً جديداً .. متهمة إياها باتخاذ موقف "تعسفي وغير صادق" أدى لفشل قمة هانوي.سبأ