ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 09:40:15م
سلاح الجو يستهدف منظومة الباتريوت في مطار نجران وعمليات عسكرية على تجمعات المرتزقة وآلياتهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن سلاح الجو المسير هجوماً على مطار نجران للمرة الثالثة.
الرئيس الامريكي يعلن عزم بلاده إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة اعتزامه ارسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى الشرق الأوسط، إثر تصاعد التوتر مع إيران.
تراجع أسعار النفط بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتنامي مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف الطلب من المصافي.
وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
أحرز فريق وحدة صنعاء كأس الوحدة اليمنية 22 مايو لكرة السله بعد فوزه على فريق الصقور بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جرت بينهما اليوم.
آخر الأخبار:
كوريا الشمالية تشترط تبني واشنطن نهج جديد لإستئناف محادثاتها النووية معها
اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى يناقش وضع السجون ونزلائها
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بنجران
اختتام المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم لأبناء الشهداء بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
كوريا الشمالية تشترط تبني واشنطن نهج جديد لإستئناف محادثاتها النووية معها
[24/مايو/2019]
بيونغ يانغ – سبأ :

إستبعدت كوريا الشمالية استئناف محادثاتها النووية مع الولايات المتحدة إلا في حال تبنت واشنطن نهجاً جديداً .. متهمة إياها باتخاذ موقف "تعسفي وغير صادق" أدى لفشل قمة هانوي.


ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية قوله في بيان إن "السبب وراء انتكاسة القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي عقدت في شهر فبراير في هانوي كان الموقف التعسفي وغير الصادق الذي اتخذته الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أنه ما لم تنتهج الولايات المتحدة "أسلوباً جديداً في احتساب" الأمور، "فلن يكون ممكناً استئناف الحوار بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة ما يعني أن احتمال حل المسألة النووية سيكون أكثر صعوبة".

ووفقا لوكالة انباء (رويترز) فقد تجنبت الوكالة انتقاد ترامب أو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بالاسم.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من حض بيونغ يانغ الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات عاجلة" للمساعدة في إعادة سفينة شحن صادرتها الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات.

ونددت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ بالخطوة .. معتبرة أنها "إنكار صريح" لروح قمة سنغافورة التي جمعت ترامب وكيم العام الماضي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئيس الامريكي يعلن عزم بلاده إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
بدء انتخابات البرلمان الاوربي
الرئيس الايراني:لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف
الاحتلال يعتقل 21 مواطنا فلسطينيا من مناطق بالضفة الغربية المحتلة
مسؤول الماني يرى امكانية تعاون بين اوربا والصين في مشروع "طريق الحرير الجديد"
الحكومة البريطانية ترجئ الاعلان عن خطة بريكست الجديدة
مجلس الشيوخ الامريكي يقر ميزانية الدفاع لعام 2020
طيران الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاك سيادة الاجواء اللبنانية
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
صحيفة بريطانية: ماي ستعلن استقالتها غدا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019]
الغزاة والمرتزقة مستمرون في خرق اتفاق الحديدة واستهداف المناطق الحدودية
[23/مايو/2019]
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وشن الغارات على صعدة
[22/مايو/2019]
16 شهيداً وجريحاً في حجة والحديدة بغارات طيران العدوان ونيران مرتزقته
[21/مايو/2019]
استشهاد وإصابة 15 مواطناً بغارة لطيران العدوان في حجة
[20/مايو/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by