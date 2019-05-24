اختتام المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم لأبناء الشهداء بصعدة [24/مايو/2019] صعده - سبأ :

اختتمت بمحافظة صعدة اليوم المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم لأبناء الشهداء, نظمتها الإذاعة المحلية بالمحافظة.



تنافس في المسابقة التي استمرت عشرين يوما 32 متسابقا على ثلاث مراحل, تأهل فيها الحافظ زيد علي محمد الحوثي في حفظ المصحف كاملا

حصل على جائزة مقدمة من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.



وفي الاختتام الذي حضره مدير مكتب الاوقاف لطف العواوي ومدير إذاعة صعدة المحلية عبدالرزاق الرازحي .. أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أهمية المسابقة الرمضانية للقرآن الكريم خصوصا لأبناء الشهداء الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية الوطن وأسرهم والمجتمع .



وأشار إلي أنه تم افتتاح العديد من مدارس تحفيظ القرآن الكريم لاستيعاب الكثير من الطلاب خلال العام الجاري .. لافتا إلي أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات على مدار العام وتشجيع النشء والشباب على حفظه وترتيله وتجويده والعمل بما جاء به .



تكونت لجنة تحكيم المسابقة من العلامة حسن عبدالله الضحياني العلامة عبدالله المتميز في حين يقدم برنامج المسابقة اذاعيا احد أبناء الشهداء عبدالله عادل حسن الرازحي.



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