أمسيات في المحويت إحياءً لذكري استشهاد الإمام علي [24/مايو/2019] المحويت - سبأ :

أقيمت في عدد من مديريات محافظة المحويت أمسيات رمضانية لإحياء ذكري استشهاد الإمام علي بن طالب.



ففي مديرية شبام أحيت مؤسسة الشهداء أمسية بحضور وكيل المحافظة عبد السلام الذماري.. استعرضت كلمات السيرة العطرة للإمام علي وحياته ودوره في إعلاء كلمة الدين.



كما دعت أمسية بمنطقة منحبة عزلة الذاري بمديرية الرجم إلي العودة إلى منهجية الإمام علي في واقع الأمة.

وتناولت أبرز الجوانب في شخصية الإمام علي وجهاده وتصديه للطغاة والظالمين وحاجة الأمة اليوم إلى ثقافته وروحيته في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان.



وفي بني مديرية بني سعد حثت أمسية بقرية الشهيد في عزلة بني محمد علي الارتباط بنهج الإمام علي كرم الله وجهه واستلهام الدروس وترجمتها في واقع اليوم الذي بات في أمس الحاجة للرجوع لهذا النهج القيم .. داعية إلي الاقتداء بسيرة وحياة الإمام علي والاقتباس من شجاعته وإقدامه وجهاده وحياته.



وأكد المشاركون في الأمسيات استمرار الصمود والتلاحم ومواصلة رفد جبهات العزة والشموخ حتى تحقيق النصر.



تخلل الأمسيات فقرات إنشادية وشعرية .. أكدت أهمية استلهام دروس العظماء لتجاوز ما تواجهه الأمة من أحداث ووقائع.



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