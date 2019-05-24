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استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال بغارة لطيران العدوان في ماوية بتعز
[24/مايو/2019] تعز - سبأ :
استشهد تسعة مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرين إثر غارة شنها طيران العدوان السعودي والأمريكي على مديرية ماوية بمحافظة تعز .
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران استهدف بغارة محطة للمشتقات النفطية في مديرية ماوية, ما أدى إلي استشهاد تسعة مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين في حصيلة أولية.
واستنكر المصدر استمرار طيران العدوان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والطرق والجسور والممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت دولي معيب.
سبأ