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استفادة أكثر من 28 ألف شخصا من خدمات مستشفى زايد في الربع الأول
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استفادة أكثر من 28 ألف شخصا من خدمات مستشفى زايد في الربع الأول
[24/مايو/2019] صنعاء - سبأ :
استفاد 28 ألف و278 شخصا من الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى زايد للأمومة والطفولة بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة خلال الربع الأول من العام الجاري .

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المترددين والمستفيدين من خدمات الطوارئ ثلاثة آلاف و261 مستفيدا تشمل طوارئ الأطفال والنساء والمجارحة وطوارئ الجرحى وألف و841 مستفيدا من خدمات الرقود.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية ثمانية آلاف و257 حالة في عيادات الأطفال والنساء الولادة ,الأسنان ,الباطنية ,العيون ,الجراحة ,العلاج الطبيعي ,العظام ,الأطراف الجلدية ,رعاية الحوامل ,تنظيم الأسرة ,المشورة ,التغذية العلاجية ,إضافة إلى ثمانية آلاف و739 مستفيدا من خدمات بنك الدم والأشعة بالمستشفى.

ووفقا للتقرير بلغت حالات الولادات خلال نفس الفترة بالمستشفى 989 ولادة طبيعية وقيصرية,فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الوقائية خمسة آلاف و82 طفلا تم تطعيمهم و109 حالة من النساء تم تحصينها .

وأكد مدير المستشفى الدكتور رياض الشامي استمرار قيادة المستشفى والكادر الطبي في تحسين جودة العمل لكافة الاقسام والتخصصات الطبية.

وأشاد بصمود الكوادر الطبية والادارية في المستشفى وجهودهم في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية .. مؤكدا الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتخفيف معاناتهم .

وثمن الدكتور الشامي جهود قيادتي وزير الصحة وأمانة العاصمة ومكتب الصحة بالأمانة ودعمها لادارة المستشفى ,والذي أنعكس على الخدمات الطبية والصحية التي تقدم للأمهات والأطفال في كافة الأقسام.

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