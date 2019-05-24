تواصل فعاليات المسابقة الشعرية بعمران [24/مايو/2019] عمران - سبأ :

تواصلت بمحافظة عمران اليوم فعاليات المرحلة الثامنة من المسابقة الشعرية, التي يتنافس فيها ثمانية شعراء للفوز بلقب شاعر المحافظة للموسم الرمضاني الأول.



وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية العليا لتنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بالمحافظة محمد محسن الصريمي أن المرحلة الثامنة من المسابقة تعد المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات بين المتسابقين الشعراء .



وبين أنه سيتم عقبها تحديد الأربعة المراكز للمتنافسين على أن تجري التصفيات بينهم وتحديد الفائز بلقب شاعر المحافظة.



وأكد استمرار تنظيم الفعاليات في مجالات حفظ القران الكريم والمسابقات الثقافية وكرة القدم والكرة الطائرة.



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