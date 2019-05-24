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آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 06:09:21م
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تدشين حصر الفقراء المستحقين للزكاة في مديرية يريم بإب
[24/مايو/2019] إب - سبأ :
دشن فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية يريم بإب بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية ومكتبي التربية والأوقاف, حصر الفقراء والمساكين المستحقين لصرف الزكاة.

وخلال التدشين بحضور مدير المديرية محمد الشامي .. أوضح مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بشير الريشة أنه تم تشكيل لجان مجتمعية في حارات وقرى وعزل المديرية, تم اختيارهم حسب المعايير والشروط لتنفيذ حصر الأسر الفقيرة والمحتاجة والوصول الى المستحقين.

وبين أنه تم تزويد اللجان المجتمعية التي ستتنفذ نزول للحصر وجمع المعلومات وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزكاة ووجوب إخراجها وصرفها في مصارفها الشرعية .

وشدد الريشة على ضرورة التفاعل مع أنشطة وبرامج الهيئة في حصر الموارد الزكوية والفقراء والمساكين بما يسهم في تعزيز التكافل والتراحم المجتمعي وحث أصحاب الاموال على دفع ما عليهم من زكاة وتسليمها للهيئة.
حضر التدشين أمين محلي يريم حسان القحطاني ومدير التربية محمد العمري مدراء فروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عبدالاله عامر والاوقاف والارشاد زيد القشار و صندوق الضمان الاجتماعي عبدالحميد نهشل و عضو محلي المجيرية الدكتور عبدالرحمن الوتاري وموظفي فرع هيئة الزكاة وعدد من المشائخ والاعيان والتربويين والشخصيات الاجتماعية.

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