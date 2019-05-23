محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية في ريمة بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب ريمة - سبأ:

نظمت عزلة بني الضبيبي بمديرية الجبين محافظة ريمة أمسية رمضانية في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



واستعرضت الأمسية دروساً من حياة الإمام علي وشجاعته وبسالته في الوقوف بوجه الباطل ونصرة المستضعفين .



وأشار المشاركون إلى حاجة الأمة للا قتداء بأخلاق وشجاعة الإمام علي والإطلاع على سيرتة العطرة.. مؤكدين الاستمرار في التعبئة والتحشيد للجبهات في مواجهة العدوان والدفاع عن أمن واستقرار الوطن .



وفي الأمسية أكد وكيل أول المحافظة حسن محمد طه أهمية إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي والتذكير ببطولاته ودوره في نصرة الإسلام .



وأشار إلى ضرورة تعزيز الاصطفاف الشعبي وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والحصار، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر .



وثمن جهود أبناء عزلة بني الضبيبي في رفد الجبهات وتقديم التضحيات الكبيرة في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التآمرية.



فيما تطرق وكيل المحافظة لشؤون الخدمات والتنمية عبدالله الضبيبي إلى أهمية تقييم أداء تحصيل زكاة الفطر وبذل المزيد من الجهود لتحصيل الموارد الزكوية وتنميتها خاصة مايتعلق بتحصيل المتأخرات خلال الفترة الماضية.



حضر الأمسية مدير أمن المحافظة العميد حاشد الحباري ومدير عام فرع هيئة الزكاة بالمحافظة على النهاري وعضو مجلس الشورى احمد عبدالرحيم النهاري.

سبأ [24/مايو/2019]سبأ