[24/مايو/2019]
ريمة - سبأ:
أقر اجتماع بمديرية الجبين محافظة ريمة برئاسة وكيلا المحافظة عبدالله الضبيبي وحسن طه, تشكيل لجان حصر حالات الفقراء والأسر المحتاجة لاستيعابهم ضمن مشروع ال 500 ألف أسرة المستخقين للزكاة والذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة.
وفي الاجتماع استعرض أعضاء اللجنة الاشرافية المكلفة من الهيئة العامة للزكاة, مهام اللجنة الاشرافية واللجان الميدانية المكلفة بتوزيع كشوفات حصر الفقراء على مستوى عزل وقرى مديرية الجبين المستحقين للزكاة .
وشدد الاجتماع الذي حضره مدير فرع الهيئة بالمحافظة علي النهاري ومدير مديرية الجبين ماجد أمين ومدير فرع الهيئة بالمديرية محمد الشهاري على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بدفع الزكاة لتحقيق مقاصدها الشرعية.
وأكدا الوكيلان الضبيبي وطه أهمية اضطلاع اللجان بدورها في حصر الحالات المستحقة للزكاة من الفقراء والمساكين بالمديرية.
وأشادا بجهود الهيئة العامة للزكاة في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في المحافظة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.
ودعا الضبيبي وطه التجار والمكلفين إلى دفع الزكاة المستحقة على أموالهم خصوصا في الشهر الفضيل.
سبأ