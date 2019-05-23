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وزارة الصحة تختتم الأمسيات الرمضانية لمكاتبها وفروعها بالمحافظات
[24/مايو/2019]
صنعاء - سبأ:

اختتمت وزارة الصحة العامة والسكان الأمسيات الرمضانية التي نظمتها لمكاتب الصحة وفروعها بالمحافظات لمناقشة الوضع الصحي.

وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الأمسيات هدفت إلى تقييم الوضع الصحي والاطلاع على رؤية وخطة الوزارة للعام الجاري لتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية.

 وأشار إلى أنه تم مناقشة الصعوبات والتحديات التي واجهت عمل المكاتب والفروع والمستشفيات والهيئات وسبل معالجتها.

 وقال وزير الصحة "ناقشنا الوضع الصحي في مختلف المحافظات والتقينا مسؤولي مكاتب الصحة وفروعها ورؤساء الهيئة والمستشفيات في كل محافظة على حدة  لتدارس الأوضاع  وآليات تحسين الأداء والخدمات الصحية خلال الفترة القادمة ".

  ولفت إلى أنه تم التأكيد على أهمية التخطيط الجيد والبدء بأتمتة العمل بكافة مكاتب الصحة وبناء قاعدة معلومات موحدة لتسهيل الإجراءات والارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظات ، بالإضافة إلى أهمية الصيانة للمعدات وترميم المباني وتكثيف التأهيل والتدريب للكوادر الصحية .

 وأضاف وزير الصحة " تم التوجيه بتعزيز الترصد الوبائي والتغذوي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وتأهيل العنايات المركزة والطوارئ بالمستشفيات وتفعيل عمل المستشفيات الريفية والمحورية والمراكز الصحية بالمحافظات، وكذا تعزيز الجهود لمواجهة الأوبئة خاصة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والدفتيريا وغيرها والعمل على استئصالها".

وذكر أنه تم التوجيه بتوفير الاخصائيين في كثير من المحافظات والعمل وفق معايير الوزارة سواء في المراكز والوحدات الصحية او المستشفيات الريفية والمحورية.

وجدد  الوزير المتوكل التأكيد على أنه سيتم تضمين مخرجات الأمسيات الرمضانية في مصفوفة عمل لتطبيقها على الواقع العملي للنهوض بالقطاع الصحي خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

سبأ
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