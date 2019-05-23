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آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 03:10:44م
سلاح الجو يستهدف منظومة الباتريوت في مطار نجران وعمليات عسكرية على تجمعات المرتزقة وآلياتهم
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن سلاح الجو المسير هجوماً على مطار نجران للمرة الثالثة.
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سلاح الجو يستهدف منظومة الباتريوت في مطار نجران وعمليات عسكرية على تجمعات المرتزقة وآلياتهم
[24/مايو/2019]
محافظات - سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن سلاح الجو المسير هجوماً على مطار نجران للمرة الثالثة.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف k2 على منظومة الدفاع الجوي الباتريوت في مطار نجران.

وأضاف المصدر أن العمليه نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وكانت ناجحة بنسبة عالية جداً.

ولفت المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة في الشبكة بنجران استمر عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم،وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في معسكر طيبة الاسم بصحراء الاجاشر قبالة نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في الربوعة بعسير وقتلى وجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر بتدمير دبابتين لمرتزقة العدوان في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع بصواريخ موجهة، كما تم تفجير آلية عسكرية للمرتزقة في المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع وجرح من كانوا عليها.

وأوضح المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة الضباب بمحافظة تعز، وقصف تعزيزاتهم بالمدفعية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة ما أدى إلى إحراق ثلاث خيام وسقوط قتلى وجرحى منهم.

سبأ
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