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قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وإصابة امرأة بقذيفة في تعز
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قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة وإصابة امرأة بقذيفة في تعز
[24/مايو/2019]
محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي محافظتي تعز وصعدة ما أدى إلى إصابة امرأة وتدمير الممتلكات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً وتمشيطاً مكثفاً للمرتزقة بالعيارات الخفيفة والمتوسطة استهدف مناطق باتجاه كلية الهندسة وحارة الضبياني وفندق الوحيين وسيتي ماكس  والأحياء السكنية في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.

وأشار إلى أن قوى العدوان قصفت بقذائف المدفعية والعيارات الثقيلة محل سابحة وأحد الهناجر في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي.

وأكد المصدر إصابة امرأة جراء سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزلها في منطقة الخزجة بمديرية حيفان محافظة تعز.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

سبأ
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