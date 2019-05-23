الرئيس الايراني:لن نستسلم حتى إذا تعرضنا للقصف اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ، إن بلاده لن تستسلم للضغط الأميركي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف، وذلك مع تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة.