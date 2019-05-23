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آخر تحديث: الجمعة، 24 - مايو - 2019 الساعة 03:00:42ص
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  رياضة
اتحاد ذوي الإعاقة يتوج بطلا لمسابقة وحدة صنعاء الثقافية
[24/مايو/2019] صنعاء - سبأ:
أحرز فريق اتحاد رياضة ذوي الإعاقة المركز الأول في المسابقة الثقافية التي نظمها نادي وحدة صنعاء ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث.

جاء إحراز ذوي الإعاقة للقب المسابقة  بفوزه في المباراة النهائية أمس على فريق لجنة الحكام بالأمانة، الذي حل ثانيا بنتيجة 20 نقطة مقابل 18 نقطة.

تخلل ختام المسابقة الثقافية التي شاركت فيها 10 فرق تنافست بنظام خروج المغلوب, فقرات فنية متنوعة, أعقبها تكريم الفائزين بجوائز مالية تشجيعيه من قبل رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان وأمين عام جائزة الدولة للشباب عبدالله الدهبلي.
سبأ
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