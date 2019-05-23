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مشائخ إب والمناطق الوسطى يؤكدون استمرار الصمود والنفير لرفد الجبهات
[24/مايو/2019]
صنعاء - سبأ :

نظم مشائخ ووجهاء إب والمناطق الوسطى أمسية بالعاصمة صنعاء في إطار إحياء مجلس الذكر الرمضانية.

وأكدوا استمرار الصمود والثبات والنفير العام لرفد الجبهات.. مشيدين بانتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وكذا إنجازات سلاح الجو المسير.

وخلال الأمسية أشاد رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ ضيف الله رسام، بالمواقف الوطنية لمشائخ ووجهاء وأبناء محافظة إب في مواجهة العدوان وقوى الغزو والاحتلال.

وأشار إلى أهمية إقامة مجلس الذكر الرمضانية لمناقشة مختلف القضايا والتوعية بمخاطر المؤامرات والنعرات المناطقية التي يسعى العدوان لإثارتها بهدف نشر الفرقة والشتات بين أبناء الوطن الوحد.

ودعا رسام المشاركين وكافة أبناء وقبائل اليمن لمواصلة التعبئة العامة والنفير للجبهات وتعزيز التكافل الاجتماعي ودور القبيلة اليمنية والعمل على تحصين الجبهة الداخلية.

فيما أكد مسؤول التلاحم القبلي وكيل محافظة إب الشيخ عبد الحميد الشاهري أن أبناء ومشائخ قبائل المناطق الوسطى سيضلون رافدا وداعما لجبهات العزة والكرامة حتى تحرير كافة أراضي اليمن المحتلة من دنس المحتلين.

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